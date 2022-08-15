Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это не конец пути для него». Экс-чемпион — о возможном нокауте в реванше Усика и Джошуа

«Это не конец пути для него». Экс-чемпион — о возможном нокауте в реванше Усика и Джошуа
Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Тимоти Брэдли не считает, что досрочное поражение Энтони Джошуа в реванше с украинцем Александром Усиком поставит крест на его карьере.

«Не могу взять слова обратно, поскольку уже поставил на победу Усика, и это, я думаю, будет поздняя остановка. Однако я всё больше думаю о том, что этот бой будет конкурентнее. Я смотрел видео с подготовки, и Джошуа выглядит сосредоточенным. Он понимает, что ему многое придётся доказывать.

Если Джошуа остановят, то я не думаю, что это будет конец пути для него. Он уже сформировал фанатскую базу, у него огромное имя, чувак делает больше 60 миллионов долларов за бой. Думаю, что он просто пойдёт дальше», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Новость по теме
Александр Усик показал актуальную форму за неделю до реванша с Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022