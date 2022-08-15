Фото: Александра Усика сняли на фоне российского флага в промо перед реваншем с Джошуа

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик снялся на фоне российского флага.
Стриминг-сервис DAZN, готовящий промоматериалы к реваншу Усика и британца Энтони Джошуа, который состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии, опубликовал трейлер, в рамках которого запечатлел украинского боксёра на фоне российского флага, висевшего в зале, где он проводил тренировку.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из немногих боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.
Ранее прогнозом на реванш Усик – Джошуа поделился легендарный американский промоутер Боб Арум.
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