Российский экс-чемпион Сергей Липинец заменит Эдриена Бронера, выступит 21 августа

Бывший обладатель титула в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) россиянин Сергей Липинец (16-2-1, 12 KO) выйдет на замену экс-чемпиону мира в четырёх весовых категориях американцу Эдриену Бронеру в главном событии боксёрского вечера от PBC, который состоится 21 августа в Голливуде.

Согласно заявлению Бронера в социальных сетях, причиной отказа от выступления стали психологические проблемы.

Соперником 33-летнего Липинца станет 32-летний американец Омар Фигероа-младший (28-2-1, 19 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2008 года и по ходу карьеры становился чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг).

Липинец в своём последнем бою в апреле 2021 года уступил нокаутом непобеждённому американскому нокаутёру Джарону Эннису.