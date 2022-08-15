Российский экс-чемпион Сергей Липинец заменит Эдриена Бронера, выступит 21 августа
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Бывший обладатель титула в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) россиянин Сергей Липинец (16-2-1, 12 KO) выйдет на замену экс-чемпиону мира в четырёх весовых категориях американцу Эдриену Бронеру в главном событии боксёрского вечера от PBC, который состоится 21 августа в Голливуде.
Согласно заявлению Бронера в социальных сетях, причиной отказа от выступления стали психологические проблемы.
Соперником 33-летнего Липинца станет 32-летний американец Омар Фигероа-младший (28-2-1, 19 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2008 года и по ходу карьеры становился чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг).
Липинец в своём последнем бою в апреле 2021 года уступил нокаутом непобеждённому американскому нокаутёру Джарону Эннису.
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