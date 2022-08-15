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«Он сказал, что набрал 15 кг». Британский экс-чемпион оценил Усика перед реваншем с Джошуа

«Он сказал, что набрал 15 кг». Британский экс-чемпион оценил Усика перед реваншем с Джошуа
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Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан, ранее посетивший тренировочный лагерь украинского супертяжеловеса Александра Усика, поделился впечатлениями.

«Он смотрелся великолепно, он стал намного больше и мощнее. Знаете, зачастую люди прибавляют в весе и становятся мягкими, но он выглядит жёстким. И сильным. Он сказал, что набрал 15 килограммов с момента последнего боя. Замедлит ли его это? Я не думаю. Я видел его бой с тенью, видел его работу на лапах, и он выглядел быстрым.

Его техника и мышление лучшие… то, насколько он точен – вот что приносит ему победу. Если говорить о боксе, то Энтони – хороший боксёр, но Усик – превосходный. Вы не превзойдёте его в тактике, технике и навыках», – приводит слова Хана издание Talk Sport.

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