Экс-чемпион UFC Доминик Круз опубликовал пост после досрочного поражения от Марлона Веры

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американский ветеран Доминик Круз опубликовал пост в социальных сетях после досрочного поражения от эквадорца Марлона Веры, поединок с которым возглавил турнир UFC on ESPN 41 на минувших выходных.

«Спасибо всем, кто пришёл в субботу, спасибо за всю любовь и поддержку! Моё тело в порядке, и я благодарен за то, что здоров. Увидимся со всеми 10 сентября за комментаторским столом», – написал боец.

Напомним, поражение от Веры стало для 37-летнего Круза третьим за карьеру в сильнейшей организации мира. Ранее он проигрывал бывшему чемпиону в двух весовых категориях Генри Сехудо на турнире UFC 249 в мае 2020 года, а также Коди Гарбрандту на UFC 207 в декабре 2016 года.