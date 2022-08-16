Александр Усик назвал свой вес перед реваншем с Энтони Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о своём весе в преддверии реванша с британцем Энтони Джошуа, который состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии.

Напомним, во время подготовки в медиа активно ходили слухи о том, что Усик существенно прибавил в весе перед вторым поединком. Британский экс-чемпион Амир Хан, посещавший тренировочный лагерь украинца, заявил, что он набрал 15 кг. Однако сам боец ответил на вопрос уклончиво.

«Думаю, что за сотку», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу iD Boxing, вызвав смех окружающих.

Перед первым боем с Джошуа украинец показал рекордный вес в карьере – 100,3 кг. Его соперник ожидаемо оказался тяжелее – 109 кг.