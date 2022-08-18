«Безумие!» Дана Уайт эмоционально ответил на желание Усмана перейти в полутяжёлый вес

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал недавнее высказывание чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана.

Напомним, ранее Усман заявил, что всерьёз задумывается о переходе в полутяжёлый дивизион (до 93 кг).

«Это безумие. Именно безумие. Он никогда не говорил мне об этом. Я хочу сказать, когда вы смотрите на этих парней: Прохазку, Гловера [Тейшейру], Яна, Магомеда [Анкалаева]… эти парни чёртовы монстры. И да, я считаю, что это плохая идея.

Даже в среднем весе парни большие. Когда вы начинаете говорить о Каннонье, Уиттакере, Веттори… это пугающие парни в этом весе. Перейра. Тот же Брансон умеет бороться, жёсткий соперник», – сказал Уайт в интервью YouTube-каналу MMA Underground.