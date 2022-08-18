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Диллашоу: Ян переедет О’Мэлли

Диллашоу: Ян переедет О’Мэлли
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Американский боец ММА Ти Джей Диллашоу поделился ожиданиями от поединка россиянина Петра Яна и американца Шона О’Мэлли. Их бой пройдёт 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я был удивлён таким назначением боя. О’Мэлли не сделал ничего, чтобы заслужить поединок с таким парнем, как Ян. У Шона только много хайпа. У него много фанатов, он хорошо поработал над этим. Он здорово справился с тем, чтобы продавать трансляции боёв. Но победителем этого поединка я его не вижу.

У него хороший размах рук, он действует в высоком темпе. Но, как мне кажется, Ян сможет его переехать», — цитирует Диллашоу MMA Mania.

Предыдущим соперником Яна был американец Алджэмейн Стерлинг. Россиянин уступил ему решением судей и не смог вернуть чемпионский пояс.

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