Деметриус Джонсон: если бы Нурмагомедов продолжил драться, то проиграл бы

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Деметриус Джонсон высказался об экс-чемпионе организации в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове. По мнению Джонсона, россиянин неизменно потерпел бы поражение, если бы не ушёл из спорта.



«Чем больше проводишь времени в нашем спорте, тем выше шанс, что побываешь в нокауте. Хабиб ушёл невредимым. Сколько там у него побед? 29? Если бы он продолжал драться, то проиграл бы», — цитирует Джонсона MMA Hour.



Нурмагомедов завершил карьеру после победы над американцем Джастином Гэтжи. Россиянин за карьеру одержал 29 побед в 29 поединках ММА. Он уходил из UFС в статусе чемпиона организации в лёгком весе. Хабиб объявил о завершении карьеры вскоре после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

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