Луке: не думаю, что Чимаев может прямо сейчас победить Усмана

Боец UFC Висенте Луке высказался о потенциальном поединке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и чемпионом лиги в полусреднем весе Камару Усманом.
«Я не думаю, что Чимаев может прямо сейчас победить Усмана. Ему нужно больше опыта. В каком-то смысле вся шумиха вокруг него – это и хорошо, и в то же время плохо. Это хорошо, потому что каждый хочет быть на его месте, но это также плохо, потому что он не смог получить опыт, чтобы встретиться с кем-то вроде Камару. У Камару есть всё необходимое, чтоб преодолеть возможные трудности в поединке и победить.
Не уверен, что Чимаев готов к такому. Я бы не сказал, что у него нет шансов, он может нанести точный удар, что-то может произойти, и он победит. Но я не вижу, что он тот, кто может победить Усмана прямо сейчас», — приводит слова Луке MMAFighting.
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