Бой Бетербиева и Ярда перенесён из-за травмы россиянина
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Бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO между российским боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом перенесён.
Как сообщает издание BoxingScene, Бетербиев получил травму, из-за которой не сможет принять участия в поединке, и бой перенесён на начало 2023 года. Изначально бой должен был состояться 29 октября в Лондоне. Характер травмы Бетербиева не уточняется.
В июне 37-летний Артур Бетербиев одержал победу техническим нокаутом над американским боксёром Джо Смитом-младшим. Таким образом, россиянин сохранил у себя пояса WBC и IBF, а также отобрал у Смита титул чемпиона по версии WBO.
Всего Артур Бетербиев провёл 18 боёв в профессиональной карьере и одержал 18 побед.
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