Усик и Джошуа провели дуэль взглядов. Видео

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летний украинский боксёр Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели затяжную дуэль взглядов после взвешивания.



Спортсмены смотрели друг на друга в течение минуты и 46 секунд, несмотря на призывы промоутера Эдди Хирна повернуться к публике. Отметим, что Усик вновь вышел в образе казака.

Усик и Джошуа Фото: Matchroom Boxing

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Matchroom Boxing (https://www.youtube.com/user/MatchroomBoxing/videos). Права на видео принадлежат Matchroom Boxing.

В сентябре 2021 года Александр Усик одержал победу единогласным решением судей над Энтони Джошуа. Бой-реванш состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск, а главный поединок запланирован на 23:00 мск.



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