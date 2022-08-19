Усик — Джошуа 2. Какой фортель выкинет чемпион на церемонии взвешивания? LIVE!

В субботу, 20 августа 2022 года, на арене «King Abdullah Sports City» в Джидде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский поединок между украинцем Александром Усиком, владеющим титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпионом мира, англичанином Энтони Джошуа. Последним эпизодом, когда боксёры сойдутся лицом к лицу до ринга, будет официальная церемония взвешивания. И мы ждём от чемпиона очередного перформанса.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию событий вокруг официальной церемонии взвешивания.
Усик зажигает по полной программе
По окончании традиционной пресс-конференции действующий чемпион, пришедший в костюме казака, ознакомил сайдовских шейхов с украинским фольклором. Он исполнил «Червону калину» — песню сечевых стрельцов. Выглядело это немного кринжово. Активно Александра поддерживала его команда, остальной зал задумчиво молчал. Хирн и Джошуа ушли сразу, принц Халид, оплативший весь этот боксёрский праздник жизни, когда понял, что ему на прощанье никто руку жать не собирается, молча удалился со сцены, слегка почёсывая указательным пальцем висок.
Тренер Джошуа: мы нацелены на нокаут в бою с Усиком
После потери титулов в первом поединке с Усиком, Джошуа сменил наставника. Роберт Гарсия, новый тренер британца, поделился мыслями о предстоящем реванше.
«Может ли Джошуа победить судейским решением? Да. Я знаю, что он способен победить по очкам. Может ли Джошуа нокаутировать Усика? Думаю, да. Мы на это нацелены. Я считаю, что Энтони и сам это знает. Мы с Анхелем Фернандесом будем подталкивать его к походу за нокаутом», — приводит слова Гарсии BoxingScene.
Александр Усик — Энтони Джошуа 2, где смотреть
Реванш Александр Усик — Энтони Джошуа можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале украинского боксёра — Usyk17. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен.
Зажигательный танец Александра Усика на открытой тренировке
Накануне состоялись открытые тренировки боксёров. Александр Усик не был бы верен себе, если бы не устроил традиционное танцевальное представление.
Когда состоится реванш Александр Усик — Энтони Джошуа
Второй бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоится в Джидде, вечером 20 августа по московскому времени. Начало боксёрского вечера назначено на 18:00 мск. Ориентировочный старт реванша Усика и Джошуа — примерно в 23:00 мск.
Победителя поджидает Фьюри. Или нет?
Изначально планировалось, что победитель реванша Усик — Джошуа встретится с великим Тайсоном Фьюри. Но Цыган снова заговорил об уходе — прямо на свой день рождения. Стоит ли ему верить?
Основной кард турнира с главным боем Усик — Джошуа 2
- Александр Усик (19-0-0) — Энтони Джошуа (24-2-0), титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе;
- Каллум Смит (28-1-0) — Матьё Бодерлик (21-0-0);
- Филип Хргович (14-0-0) — Джили Джанг (24-0-1);
- Баду Джек (26-3-3) — Ричард Ривера (21-0-0).
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