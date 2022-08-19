Усик — Джошуа 2. Какой фортель выкинет чемпион на церемонии взвешивания? LIVE!

Тренер Джошуа: мы нацелены на нокаут в бою с Усиком

После потери титулов в первом поединке с Усиком, Джошуа сменил наставника. Роберт Гарсия, новый тренер британца, поделился мыслями о предстоящем реванше.



«Может ли Джошуа победить судейским решением? Да. Я знаю, что он способен победить по очкам. Может ли Джошуа нокаутировать Усика? Думаю, да. Мы на это нацелены. Я считаю, что Энтони и сам это знает. Мы с Анхелем Фернандесом будем подталкивать его к походу за нокаутом», — приводит слова Гарсии BoxingScene.