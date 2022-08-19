Усик ответил на вопрос, что увидел в глазах Джошуа во время дуэли взглядов

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летний украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос по поводу затяжной дуэли взглядов с британцем Энтони Джошуа. Напомним, будущие соперники смотрели друг на друга в течение минуты и 46 секунд, несмотря на призывы промоутера Эдди Хирна повернуться к публике.
«Что я увидел в глазах Джошуа? Себя. Там было видно моё отражение. Увидел ли, что выйду с поясами? Мы завтра увидим это», — сказал Александр после стердауна.
Напомним, уже завтра, 20 августа, Усик и Джошуа проведут бой-реванш. Первый поединок между ними был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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