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Усик ответил на вопрос, что увидел в глазах Джошуа во время дуэли взглядов

Усик ответил на вопрос, что увидел в глазах Джошуа во время дуэли взглядов
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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летний украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос по поводу затяжной дуэли взглядов с британцем Энтони Джошуа. Напомним, будущие соперники смотрели друг на друга в течение минуты и 46 секунд, несмотря на призывы промоутера Эдди Хирна повернуться к публике.

«Что я увидел в глазах Джошуа? Себя. Там было видно моё отражение. Увидел ли, что выйду с поясами? Мы завтра увидим это», — сказал Александр после стердауна.

Напомним, уже завтра, 20 августа, Усик и Джошуа проведут бой-реванш. Первый поединок между ними был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:

Усик вышел в косоворотке и красных шароварах. Битва взглядов продлилась 106 секунд. Live! Усик вышел в косоворотке и красных шароварах. Битва взглядов продлилась 106 секунд. Live!
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