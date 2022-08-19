Чисора: могу гарантировать, что Джошуа победит Усика нокаутом

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком. Их бой состоится завтра, 20 августа.

«Судя по тому, что я видел от Энтони Джошуа: как он отбивал удары под руководством нового тренера, как работал со всей командой, которую он собрал для этого боя, я могу гарантировать, что он выиграет нокаутом», — приводит слова Чисоры talkSPORT.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 по московскому времени, а главный поединок запланирован на 23:00 мск.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика: