Чисора: могу гарантировать, что Джошуа победит Усика нокаутом
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Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком. Их бой состоится завтра, 20 августа.
«Судя по тому, что я видел от Энтони Джошуа: как он отбивал удары под руководством нового тренера, как работал со всей командой, которую он собрал для этого боя, я могу гарантировать, что он выиграет нокаутом», — приводит слова Чисоры talkSPORT.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 по московскому времени, а главный поединок запланирован на 23:00 мск.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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