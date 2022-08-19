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Александр Усик: я боксирую для того, чтобы каждый почувствовал себя счастливым

Александр Усик: я боксирую для того, чтобы каждый почувствовал себя счастливым
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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летний украинский боксёр Александр Усик высказался о предстоящем поединке с представителем Великобритании Энтони Джошуа.

«Бой за себя и за страну! Я работаю каждый день и прикладываю сверхусилия на каждой тренировке. Я верю в то, что делаю, чтобы каждый раз выходить на ринг и отдавать все силы ради победы. Я боксирую для того, чтобы каждый, кто рядом, кто болеет, почувствовал себя счастливым. Я боксирую для Украины и украинцев! 20 августа в Джидде каждый из вас будет стоять за моей спиной в поединке против Энтони Джошуа. Я буду чувствовать вашу уверенность и поддержку!» — написал Усик в своих социальных сетях.

Интересные факты про Александра Усика:

Усик и Джошуа сверлили друг друга глазами 106 секунд. Британец сломался первым. Видео Усик и Джошуа сверлили друг друга глазами 106 секунд. Британец сломался первым. Видео
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