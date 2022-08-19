Уайлдер: посмотрите на Джошуа, он выглядит сломленным — даже больше, чем раньше

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа. Их бой-реванш состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В первом бою единогласным решением судей победил Усик.



«Я иду с Александром Усиком. Сейчас он выглядит ещё более уверенным, чем когда-либо. И посмотрите на Энтони Джошуа, он выглядит другим человеком, он выглядит сломленным — даже больше, чем раньше», — приводит слова Уайлдера talkSPORT.



Напомним, «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован приблизительно на 23:00 мск.

Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа: