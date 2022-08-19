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Редкач — о бое Усика и Джошуа: кто победит? Моё мнение — завтра выиграют фанаты бокса

Редкач — о бое Усика и Джошуа: кто победит? Моё мнение — завтра выиграют фанаты бокса
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Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост в своих социальных сетях, высказав мнение, что фанаты, которые посмотрят бой-реванш между его соотечественником Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, останутся довольны увиденным.

«Кто завтра одержит победу? Ваши прогнозы какие? Моё мнение — завтра выиграют фанаты бокса», — написал Редкач.

Бой Усика и Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Британец постарается вернуть чемпионские пояса, которые утратил после первого боя с Усиком. В настоящее время Александру принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя, который начнётся примерно в 23:00 мск.

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Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:

Усик и Джошуа сверлили друг друга глазами 106 секунд. Британец сломался первым. Видео Усик и Джошуа сверлили друг друга глазами 106 секунд. Британец сломался первым. Видео
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