Ломаченко прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать Усика в бою с Джошуа

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound Василий Ломаченко прибыл в Джидду (Саудовская Аравия), чтобы поддержать своего товарища Александра Усика в поединке с британцем Энтони Джошуа. Об этом он рассказал, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Василия Ломаченко
Напомним, бой Усика и Джошуа состоится в ночь на 21 августа мск. Изначально планировалось, что поединок начнётся примерно в 00:00 мск. Однако из-за того, как складывались другие бои карда спортивного вечера, он начнётся несколько позже. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого противостояния.
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Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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