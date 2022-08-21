Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ломаченко прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать Усика в бою с Джошуа

Ломаченко прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать Усика в бою с Джошуа
Комментарии

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound Василий Ломаченко прибыл в Джидду (Саудовская Аравия), чтобы поддержать своего товарища Александра Усика в поединке с британцем Энтони Джошуа. Об этом он рассказал, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Василия Ломаченко

Напомним, бой Усика и Джошуа состоится в ночь на 21 августа мск. Изначально планировалось, что поединок начнётся примерно в 00:00 мск. Однако из-за того, как складывались другие бои карда спортивного вечера, он начнётся несколько позже. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого противостояния.

Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:

Усик — Джошуа 2. Помогут ли украинцу косоворотка и шаровары? LIVE! Усик — Джошуа 2. Помогут ли украинцу косоворотка и шаровары? LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022