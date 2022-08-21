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«Он вообще разбирается в боксе?» Ломаченко жёстко высказался о судье боя Усик – Джошуа

«Он вообще разбирается в боксе?» Ломаченко жёстко высказался о судье боя Усик – Джошуа
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound, украинец Василий Ломаченко отреагировал на победу Александра Усика , а также отдельно остановился на одном из судейских решений.

«У меня один вопрос. Что за счёт 115:113 в пользу Джошуа? Я не понимаю. Этот судья – он разбирается в боксе или нет? Это был великолепный бой. Оба боксёра показали свои большие сердца – сердца воинов. Потрясающий бой! Для украинцев это много значит, поскольку это большая победа для нашей страны», – сказал Ломаченко в коротком интервью для YouTube-канала iD Boxing.

Напомним, в ночь на 21 августа Усик сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Он одержал победу над Джошуа раздельным судейским решением (113:115, 115:113, 116:112).

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