Хабиб оценил возможность перехода Махачева в полусредний вес

Российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов высказался о возможности перехода соотечественника Ислама Махачева в полусредний вес.

«Ну, об этом пока рано говорить. Ислам ещё чемпионом не стал. Но если он выиграет и защитится пару раз, я думаю, что можно было бы. Ислам когда в хорошей форме, он 81 килограмм весит. Драться в 77… Не знаю. С тем же самым Леоном Эдвардсом в 2015 году они работали… Как работали? Всё, что происходит в зале, остаётся в зале», — сказал Нурмагомедов в общении с журналистами.

Напомним, бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае. Свой предыдущий поединок с Бобби Грином россиянин выиграл техническим нокаутом.

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