Промоутер Фьюри оценил вероятность организации боя с Александром Усиком
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, оценил вероятность организации его поединка с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.
«Бой Тайсона и Усика получился бы хорошим. Я считаю, что этот бой состоится, поскольку обе команды хотят этого. Усик сказал, что это единственный поединок, который его интересует. То же самое касается и Тайсона.
Вопрос лишь в том, где поединок принесёт наибольший доход, ведь он является историческим. Это первый раз с одному богу известно какого времени, когда на кону будут стоять все четыре пояса. Оба бойца не имеют поражений. Мир бокса будет очарован этим боем», – сказал Уоррен в эфире BBC Radio 5 Live.
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