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«Ты головой ударился?» Лучший игрок мира по CS отреагировал на слова Джошуа об Украине

«Ты головой ударился?» Лучший игрок мира по CS отреагировал на слова Джошуа об Украине
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Украинский киберспортсмен Александр Костылев, известный как S1mple, отреагировал на высказывания британского боксёра Энтони Джошуа после поединка с Александром Усиком.

Джошуа заявил, что не знает, что происходит на Украине, и добавил, что в 2014 году там была гражданская война.

«Я не знаю, что происходит на Украине, но это нехорошо»(С) Джошуа. Ты ударился головой или что? Профессиональный боксёр», — написал в социальных сетях Костылев.

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Александр Усик одержал над Энтони Джошуа победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.

S1mple выступает за киберспортивную команду NAVI. В 2021 году он был признан лучшим игроком года по версии HLTV.

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