«Ты головой ударился?» Лучший игрок мира по CS отреагировал на слова Джошуа об Украине

Украинский киберспортсмен Александр Костылев, известный как S1mple, отреагировал на высказывания британского боксёра Энтони Джошуа после поединка с Александром Усиком.



Джошуа заявил, что не знает, что происходит на Украине, и добавил, что в 2014 году там была гражданская война.



«Я не знаю, что происходит на Украине, но это нехорошо»(С) Джошуа. Ты ударился головой или что? Профессиональный боксёр», — написал в социальных сетях Костылев.



В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Александр Усик одержал над Энтони Джошуа победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.



S1mple выступает за киберспортивную команду NAVI. В 2021 году он был признан лучшим игроком года по версии HLTV.

Джошуа после боя с Усиком в ярости пошёл к прохожему в подтрибунном помещении