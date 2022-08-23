Экс-чемпион UFC: когда люди считают, что у Диаза нет шансов, то получают неожиданность

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американский ветеран Рашад Эванс признался, что не считает предстоящий поединок между соотечественником Нейтом Диазом и шведом Хамзатом Чимаевым, который 11 сентября возглавит турнир UFC 279, односторонним.

«Тяжело вынести вердикт о бое Нейта и Хамзата. Знаете, Нейт один из тех парней… Когда его испытывают, когда люди считают, что у него нет шансов, вот тогда вы и получаете Нейта Диаза, которого не ожидали. У него по-прежнему есть навыки, и проблема только в простое.

Если он сумеет обойти этот момент и прибегнет к тренировкам, на которых отработает свой план на бой, тогда сможет выйти и показать великолепный бой», – приводит слова Эванса Morning Kombat.