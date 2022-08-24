Российский боксёр Юн высказался о перспективах Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира

Российский боксёр Дмитрий Юн поделился мыслями о шансах украинца Василия Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира.
«Вы сами знаете, какой техничный боксёр Василий Ломаченко. И я думаю, когда он находился у себя на родине, он не забывал про тренировки и точно занимался и поддерживал форму. А те два месяца, в течение которых он будет готовиться к бою, скорее всего, будут посвящены спарринг-сессиям и конкретно подготовке к своему сопернику.
Естественно, конкуренция есть и всегда будет. Я считаю, даже в этой конкуренции Василий выделяется. Плюс сейчас много раскрученных боксёров, которых пиарят. На самом деле, они не представляют себя теми, кем они являются в соцсетях. А Василий всегда доказывал на деле, кто он есть, на что он способен. И все эксперты отмечают, что это высококлассный боец. Но сначала ему надо прочувствовать ринг после такого простоя и показать себя в деле. И дальше он уже будет выходить на чемпионские бои. Думаю, ему вполне по силам стать абсолютным чемпионом», — сказал Юн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Что делает Ломаченко уникальным боксёром:
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