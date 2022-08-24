Пётр Ян вошёл в топ-10 бойцов UFC по версии The Independent

Британское издание The Independent представило рейтинг лучших бойцов UFC без учёта весовых категорий, куда вошёл и бывший чемпион промоушена россиянин Пётр Ян. Журналисты издания поставили Яна на восьмое место. Ниже оказались такие бойцы, как Стипе Миочич (9) и Дастин Порье (10). Возглавил рейтинг чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски.
Топ-10 бойцов UFC по версии The Independent:
1. Александр Волкановски.
2. Камару Усман.
3. Исраэль Адесанья.
4. Чарльз Оливейра.
5. Фрэнсис Нганну.
6. Роберт Уиттакер.
7. Леон Эдвардс.
8. Пётр Ян.
9. Стипе Миочич.
10. Дастин Порье.
В следующем бою Пётр встретится с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280.
Александр Емельяненко вернул Петру Яну звание чемпиона UFC:
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