Пётр Ян вошёл в топ-10 бойцов UFC по версии The Independent

Британское издание The Independent представило рейтинг лучших бойцов UFC без учёта весовых категорий, куда вошёл и бывший чемпион промоушена россиянин Пётр Ян. Журналисты издания поставили Яна на восьмое место. Ниже оказались такие бойцы, как Стипе Миочич (9) и Дастин Порье (10). Возглавил рейтинг чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски.



Топ-10 бойцов UFC по версии The Independent:



1. Александр Волкановски.

2. Камару Усман.

3. Исраэль Адесанья.

4. Чарльз Оливейра.

5. Фрэнсис Нганну.

6. Роберт Уиттакер.

7. Леон Эдвардс.

8. Пётр Ян.

9. Стипе Миочич.

10. Дастин Порье.

В следующем бою Пётр встретится с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280.

Александр Емельяненко вернул Петру Яну звание чемпиона UFC: