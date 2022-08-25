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Фьюри: я был чемпионом Великобритании, когда Усика кормили грудным молоком

Фьюри: я был чемпионом Великобритании, когда Усика кормили грудным молоком
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Непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри в очередной раз высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком.

«Я знаю, что у саудовцев точно есть деньги на этот бой. Однажды они заплатили $ 1 млрд Тайгеру Вудсу, я же прошу у них $ 500 млн. Что касается Усика, то его ещё кормили грудью, когда я был чемпионом Великобритании в супертяжёлом весе», — заявил Фьюри в интервью talkSPORT.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что даёт неделю всем, кто хочет заняться организацией боя. Если до 1 сентября британцу не будет предложен требуемый гонорар за поединок, то он объявит о завершении карьеры.

Фьюри — чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, Усик — обладатель поясов WBA Super, WBO, IBO и IBF.

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