Фьюри: я был чемпионом Великобритании, когда Усика кормили грудным молоком

Непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри в очередной раз высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком.



«Я знаю, что у саудовцев точно есть деньги на этот бой. Однажды они заплатили $ 1 млрд Тайгеру Вудсу, я же прошу у них $ 500 млн. Что касается Усика, то его ещё кормили грудью, когда я был чемпионом Великобритании в супертяжёлом весе», — заявил Фьюри в интервью talkSPORT.



Ранее Тайсон Фьюри заявил, что даёт неделю всем, кто хочет заняться организацией боя. Если до 1 сентября британцу не будет предложен требуемый гонорар за поединок, то он объявит о завершении карьеры.



Фьюри — чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, Усик — обладатель поясов WBA Super, WBO, IBO и IBF.