Александр Емельяненко: после боя с Дациком вернусь жить в Екатеринбург

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что после поединка с соотечественником Вячеславом Дациком вернётся в Екатеринбург.



«Функциональное состояние у меня отличное. Работа идёт в соответствии с планом. Большое спасибо Ивану Штыркову за добрые слова. Меня всё устраивает в Академии РМК: здесь есть отличные ударники, борцы, есть с кем вести тренировочный процесс. Здесь есть всё для того, чтобы качественно вести тренировочный процесс. После боя с Дациком я планирую вернуться в Екатеринбург и продолжить тренироваться в команде «Архангел Михаил». Более того, я присматриваю квартиру рядом с Академией, чтобы сэкономить время», — сказал Емельяненко в беседе с редактором отдела Бокс/ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.



В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Сейчас он готовится к поединку с Вячеславом Дациком.