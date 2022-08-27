WBC установил для Тайсона Фьюри новый срок, чтобы тот принял решение о своей карьере

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что в организации приняли решение продлить крайний срок, до истечения которого чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённый боксёр Тайсон Фьюри должен дать окончательное решение по поводу завершения карьеры.
«В связи с трагедией и горем, которые произошли в семье Фьюри, в WBCBoxing решили продлить на одну неделю, до пятницы первого сентября, официальное решение Тайсона относительно его статуса», — написал Сулейман в своих социальных сетях.
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. После он заявил, что передумал. Но затем сказал, что всё-таки уходит. Однако потом дал понять, что ему интересен бой с Александром Усиком.
Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:
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