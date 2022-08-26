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Тайсон Фьюри — Александр Усик, как прошёл поединок Фьюри и Бабанина, видео боя

«Макс, вали козла». Как Фьюри проиграл россиянину, который был на голову ниже
Денис Дорофеев
Тайсон Фьюри — Александр Усик
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Обидчик Тайсона перешёл в профессионалы только в прошлом году и не против дать реванш.

Не только Александру Усику приходилось сталкиваться с российскими бойцами в любителях. У Тайсона Фьюри также была неплохая любительская карьера, которая быстро закончилась. Цыганский король столкнулся в финале юниорского чемпионата Европы с россиянином Максимом Бабаниным. Это было в 2007 году в Белграде.

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Фьюри в те годы также выделялся своими внушительными габаритами, что было особенно заметно на фоне российского бойца. Рост Тайсона уже тогда был 206 см, а у Максима — 183 см. Но эта разница никак не смутила нашего спортсмена, который гонялся за британцем все четыре раунда. У Фьюри уже тогда были задатки неплохого бойца оборонительного плана, однако он ещё был сыроват. Чем Бабанин успешно пользовался.

Россиянин работал очень собранно и закрыто, выбрасывая короткие серии. Фьюри никак не мог приноровиться к юркому сопернику и удерживать его на расстоянии вытянутой руки. Поэтому Бабанин лидировал на табло с самого начала боя. После двух раундов счёт был 12:5. Тайсон пытался отыграть отставание напором в третьей двухминутке, но в итоге сам же начал клинчевать. Так счёт вырос до 21:9.

Видео доступно на канале Russian Boxing Federation в YouTube. Права на видео принадлежат Russian Boxing Federation.

Максим не сбавлял обороты, к чему и призывала группа поддержки, которая не стеснялась в выражениях. Так, например, один из болельщиков выкрикнул: «Макс, вали козла». Бабанин не смог повалить его, зато перебоксировал, доведя до разгромной победы со счётом 24:11.

Спустя много лет Максим поделился воспоминаниями из того поединка.

«Для меня он вообще никак не поменялся, наверное, только массу набрал и стал поздоровее. Но как боксировал раньше, так всё и осталось. Даже движения остались те же самые.

Я заметил, что он часто бьёт в те места, которые очень неприятные. По затылку, например. Точных ударов в челюсть было у него не так много, но он постоянно бил в висок, в затылочную часть. Когда мы с ним боксировали, у него такой наглости не было. И ещё заметил, что он выбирает себе соперников, которые ему удобны. Вот я ему неудобен. Если мы будем боксировать в профессионалах, ему будет со мной тяжело. Кто бы что ни говорил, это так. У него почти все оппоненты рослые, все похожи.

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Согласился бы ли я с ним подраться в профессионалах? Да. Понятно, что он набрал и в школе, и в других навыках, но для меня он такой же, какой и есть. Если честно, я перед нашим боем переживал, понимал, что нужно отдать все силы. И тогда я, хоть и смешно сейчас звучит, просто шёл вперёд, опустив голову, и бил его со всех рук. Помню, что он держал на передней руке и встречал правым снизу. Этот удар ощущался. И на ногах — он постоянно убегал, было тяжело его догнать», — рассказал Бабанин в интервью «Матч ТВ».

Кто бы мог подумать, что этот неуклюжий британец станет одним из лучших тяжей современности. А Бабанин дебютировал в профессионалах только в прошлом году. На его счету четыре боя, четыре победы нокаутом. Но ему уже 33 года. Поэтому нужно действительно чудо, чтобы их реванш случился.

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