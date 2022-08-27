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Шон Портер назвал фаворита возможного боя Усик — Фьюри

Шон Портер назвал фаворита возможного боя Усик — Фьюри
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Двукратный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), а ныне комментатор Шон Портер высказал мнение, что фаворитом возможного боя между британцем Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком будет Тайсон.

«Мне кажется, фаворитом будет Фьюри. Не думаю, что мы увидим этот бой, но сказал бы, что преимущество будет на стороне Фьюри. Усику пришлось бы столкнуться с габаритами, скоростью, мощью и боксёрскими навыками. Всё, что есть в распоряжении Усика, что выделяет его на фоне остальных супертяжеловесов, не отличают его от Фьюри. В общем, я бы выбрал Фьюри», — сказал Портер в интервью на канале Hustle Boss в YouTube.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:

Усик проживёт и без Фьюри. За украинской суперзвездой выстроилась очередь Усик проживёт и без Фьюри. За украинской суперзвездой выстроилась очередь
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