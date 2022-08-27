«Эти бои ничего не приносят». Олимпийский чемпион Мехонцев — о выступлении Гассиева

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев поделился мнением о поединке между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Карлоусом Уэлчем.



«Эти бои ничего не приносят — никакой пользы, никакого продвижения. Он просто отметился, что он есть. Я слышал у него были травмы и операции. Из-за чего давать более серьёзных соперников не безопасно, тем более в тяжёлом весе. Там всё до одного боя. Одно серьёзное поражение, и всё. Не хочется повторять пример Магомеда Абдусаламова. Такое может случиться с любым. Видимо, его команда посчитала, что Гассиев не готов к серьёзным боям. Безусловно, это не приносит никакого прогресса Мурату. Чтобы заполучить более серьёзного соперника, он должен хотеть этого. Вот его команда боится и перестраховывается. Я уверен, что он будет драться с тем, кого ему предоставят», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.



Напомним, бой завершился на второй минуте первого раунда — Гассиев успешно провёл атаку и поставил точку в поединке правым хуком, отправив соперника в нокаут.