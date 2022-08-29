Инсайдер: Майрис Бриедис выступит 29 октября, есть соперник

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) латвийский ветеран Майрис Бриедис (28-2, 20 KO) вернётся на ринг 29 октября в Брисбене (Австралия), сообщает обозреватель Майкл Бенсон.

Соперником 37-летнего Бриедиса станет 23-летний австралиец Джастис Хани (6-0, 4 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2020 года, и для него это первый соперник такого уровня.

Бриедис в июле потерпел второе поражение в карьере, уступив раздельным судейским решением австралийцу Джею Опетайе (22-0, 17 KO), и лишился титула IBF. Своё первое поражение латвиец потерпел в январе 2018 года, когда в объединительном поединке проиграл по очкам нынешнему лидеру супертяжёлого веса украинцу Александру Усику.