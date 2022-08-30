Кадыров сделал заявление о скандальном инциденте с участием чеченского бойца в Дагестане

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о недавнем инциденте, участником которого стал чеченский блогер и боец поп-MMA Асхаб Тамаев. Напомним, Тамаев неправильно припарковался в Махачкале, в результате чего образовалась пробка. После конфликта с группой лиц Асхаб получил удар в лицо от чемпиона мира по грэпплингу Дибира Махмудова.



«В последние дни Сеть пестрит сообщениями о бытовом конфликте между чеченским и дагестанским спортсменами Асхабом Тамаевым и Дибиром Махмудовым. Определённые лица пытаются раздуть данный инцидент, который не красит ни одну из сторон. На этом фоне супруга муфтия РД, уважаемая Айна Гамзатова, обратилась с примирительной речью к Асхабу Тамаеву и Дибиру Махмудову. Она напомнила ребятам о прекрасной кавказской традиции, когда женщина останавливала даже кровную вражду, бросив платок между конфликтующими сторонами. Своё обращение она попросила приравнять к данному благородному жесту и призвала молодых людей простить друг друга ради всевышнего.



Я со всей ответственностью заявляю, что после обращения Айны Заирбековны конфликт можно считать полностью исчерпанным. Чеченский и дагестанские народы всегда свято чтили традиции предков. И мы никому не позволим откровенно пренебрегать этим.



Хочу предостеречь тех, кто предпринимает попытки провокаций против чеченских и дагестанских водителей на фоне конфликта Тамаева и Махмудова. Подобных случаев в Чеченской Республике не наблюдается. У нас на дорогах, если кого-то и штрафуют, то только за нарушения ПДД. В этом вопросе нет абсолютно никакого предвзятого отношения. Рассчитываю, что не будет и в Дагестане. Развивать эту тему дальше не стоит никому. Конфликт разрешён», — написал Кадыров в своих соцсетях.

Инцидент, ставший причиной избиения блогера в Дагестане: