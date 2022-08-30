Шаблий отреагировал на резкие слова Исмаилова в адрес Харитонова
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Российский боец Bellator Александр Шаблий отреагировал на слова Магомеда Исмаилова в адрес Сергея Харитонова. Ранее, комментируя высказывания Харитонова об Александре Шлеменко, Исмаилов заявил следующее:
«Если взять завязанный вонючий мешок с тухлым мясом, и если бы было возможно научить его говорить, а после немножко развязать, то примерно вот такой комментарий из него и выскочил бы».
«Монстр трэш-тока», — написал Шаблий под постом Исмаилова в его социальных сетях.
Напомним, Харитонов подверг критике Шлеменко после его поражения в поединке с представителем Сербии Александром Иличем, которому Шлеменко проиграл нокаутом в первом раунде.
Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем:
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