Шаблий отреагировал на резкие слова Исмаилова в адрес Харитонова

Российский боец Bellator Александр Шаблий отреагировал на слова Магомеда Исмаилова в адрес Сергея Харитонова. Ранее, комментируя высказывания Харитонова об Александре Шлеменко, Исмаилов заявил следующее:

«Если взять завязанный вонючий мешок с тухлым мясом, и если бы было возможно научить его говорить, а после немножко развязать, то примерно вот такой комментарий из него и выскочил бы».

«Монстр трэш-тока», — написал Шаблий под постом Исмаилова в его социальных сетях.

Напомним, Харитонов подверг критике Шлеменко после его поражения в поединке с представителем Сербии Александром Иличем, которому Шлеменко проиграл нокаутом в первом раунде.

Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем: