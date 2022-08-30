Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шаблий отреагировал на резкие слова Исмаилова в адрес Харитонова

Шаблий отреагировал на резкие слова Исмаилова в адрес Харитонова
Комментарии

Российский боец Bellator Александр Шаблий отреагировал на слова Магомеда Исмаилова в адрес Сергея Харитонова. Ранее, комментируя высказывания Харитонова об Александре Шлеменко, Исмаилов заявил следующее:

«Если взять завязанный вонючий мешок с тухлым мясом, и если бы было возможно научить его говорить, а после немножко развязать, то примерно вот такой комментарий из него и выскочил бы».

«Монстр трэш-тока», — написал Шаблий под постом Исмаилова в его социальных сетях.

Напомним, Харитонов подверг критике Шлеменко после его поражения в поединке с представителем Сербии Александром Иличем, которому Шлеменко проиграл нокаутом в первом раунде.

Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем:

«Мешок с тухлыми носками». Мага напрыгнул на Харитонова — снова хочет избить тяжеловеса? «Мешок с тухлыми носками». Мага напрыгнул на Харитонова — снова хочет избить тяжеловеса?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022