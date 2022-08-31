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Шавкат Рахимов оспорит титул чемпиона мира в андеркарде боя Дмитрия Бивола

Шавкат Рахимов оспорит титул чемпиона мира в андеркарде боя Дмитрия Бивола
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Боец RCC Boxing Promotions Шавкат Рахимов узнал дату своего поединка за титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулёгком весе, сообщает пресс-служба RCC. Поединок против Джо Кордины состоится 29 октября в Великобритании, точная локация пока неизвестна.

Напомним, Шавкат уже боксировал за титул чемпиона мира по версии IBF в этом весе. Тогда его соперник, Джозеф Диас, потерял пояс на весах, а по итогам 12 раундов боя была зафиксирована ничья, и пояс так и остался вакантным.

Всего на счету Рахимова 17 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 16 побед и один бой завершился вничью. На счету Джо Кордины 15 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед, девять из которых нокаутом.

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