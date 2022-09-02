«Мой приятель». Волкановски показал фото с Хасбиком

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий с популярным дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.



«Мой приятель», — подписал фотографии Волкановски.

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Напомним, последний поединок Волкановски провёл с американцем Максом Холлоуэем и победил его единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Это была их третья встреча за карьеру в UFC. Впервые бойцы сражались между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, тогда победа единогласным решением судей досталась Александру. Во втором их очном бою, состоявшемся на турнире UFC 251, австралиец также добыл победу.

Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски: