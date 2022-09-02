«Начинаю понимать все прелести сборов в Таиланде». Немков показал фото после тренировки

Российский боец Bellator Вадим Немков разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как отдыхает и восстанавливается после тренировки. В настоящее время Вадим находится в Таиланде.



«Кокос после тренировки-милое дело! Начинаю понимать все прелести сборов в Таиланде», — подписал фотографию Немков.

Фото: Из личного архива Вадима Немкова

Ранее стало известно, что Немков 19 ноября в Чикаго проведёт поединок с американцем Кори Андерсоном. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе. Встреча возглавит турнир Bellator 288 и станет финалом Гран-при. Первый бой между Немковым и Андерсоном прошёл в апреле на турнире Bellator 277 и был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения головами.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: