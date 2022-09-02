Усик: Фьюри — лунатик, может говорить только у себя дома

Украинский боксёр в супертяжёлом весе, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик высказался о возможности провести бой с британцем Тайсоном Фьюри на «Олимпийском» в Киеве.
«Прямо сейчас никакого боя с Фьюри не хочу. Хочу просто насладиться домашними делами: косить траву, сделать свет. Свет выключили, представляете? Фьюри называет себе королём всех королей, в будущем хочется громкий поединок с ним. Об окончании карьеры тоже задумываюсь. Хотелось бы провести бой на «Олимпийском» и завязать.
Фьюри — лунатик. 500 миллионов? Я тоже хочу 500 миллионов. Он может говорить только у себя дома. На «Олимпийский» Фьюри не поедет, здесь даже цыгане за меня. Моя родная земля тут, где он будет силу брать?» — сказал Усик в видео на своём YouTube-канале.
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