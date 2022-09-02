Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик: Фьюри — лунатик, может говорить только у себя дома

Усик: Фьюри — лунатик, может говорить только у себя дома
Комментарии

Украинский боксёр в супертяжёлом весе, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик высказался о возможности провести бой с британцем Тайсоном Фьюри на «Олимпийском» в Киеве.

«Прямо сейчас никакого боя с Фьюри не хочу. Хочу просто насладиться домашними делами: косить траву, сделать свет. Свет выключили, представляете? Фьюри называет себе королём всех королей, в будущем хочется громкий поединок с ним. Об окончании карьеры тоже задумываюсь. Хотелось бы провести бой на «Олимпийском» и завязать.

Фьюри — лунатик. 500 миллионов? Я тоже хочу 500 миллионов. Он может говорить только у себя дома. На «Олимпийский» Фьюри не поедет, здесь даже цыгане за меня. Моя родная земля тут, где он будет силу брать?» — сказал Усик в видео на своём YouTube-канале.

Новость по теме
Фьюри — Усику: эй, средневес, я тебя уничтожу! Будешь разбит вдребезги
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022