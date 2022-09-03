Жорж Сен-Пьер рассказал, как бы он выступил в бою с Хабибом и Усманом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы канадец Жорж Сен-Пьер высказался о гипотетических поединках с экс-чемпионами Хабибом Нурмагомедовым и Камару Усманом.

«Тяжело рассуждать, потому что все они обладают великолепными качествами. Камару физически развит, очень атлетичный, он зверь. Он сильно бьёт и великолепно борется. Поединок получился бы крайне тяжёлым физически, очень изматывающим.

Хабиб – легенда, если говорить о его знаниях и опыте. У него столько инструментов в арсенале. Я не знаю, как закончился бы поединок. Не знаю. В бою побеждает не лучший боец, а тот, кто оказывается лучше в ночь боя. Поэтому, чтобы победить, я должен быть максимально хорошо подготовлен», – сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.