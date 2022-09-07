Чемпион AMC Fight Nights Аббасов проиграл Бонфиму на турнире за право попасть в UFC

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex этой ночью проходит турнир Dana White Contented Series, в котором бойцы борются за право подписать контракт с промоушеном UFC. Так, в главном карде соревнований принял участие действующий чемпион AMC Fight Nights Нариман Аббасов, выступающий в лёгком весе. Ему противостоял бразилец Исмаэль Бонфим.

Поединок завершился победой Бонфима единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Таким образом, 28-летний представитель Азербайджана Нариман Аббасов потерпел четвёртое поражение в карьере при 28 победах. Для его оппонента эта победа стала 17-й в ММА при трёх неудачах.

Напомним, ранее Аббасов защитил титул лёгкого дивизиона в AMC Fight Nights в поединке с Марифом Пираевым (30-5). Азербайджанский боец победил технической остановкой. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве.