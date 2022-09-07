Друг Макгрегора высказался о бое Джейк Пол — Андерсон Силва

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись мыслями о предстоящем бое между видеоблогером Джейком Полом, увлекающимся боксом, и бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильским ветераном Андерсоном Силвой. Он должен состояться в ночь с 29 на 30 октября мск.



«Андерсону Сильве 47 лет, конечно, Джейк будет драться с ним», — написал Дэнис.



Напомним, Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке, который у него был с блогером Али Эсоном Гибом, Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: