Инсайдер: можете выбросить в окно идею боя Чимаев — Диаз в промежуточном весе

Известный журналист и инсайдер Бретт Окамото предположил, что бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диазом может не состояться. Свои мысли по этому поводу он написал в своих соцсетях после того, как стало известно, что Чимаев провалил взвешивание.

«Это не какая-то инсайдерская информация, а только мои слова. Зная кое-что о Диазе, предположу, что вы можете выбросить в окно идею боя Чимаев — Диаз в промежуточном весе. Опять же, причина не в нём. Но я не представляю, чтобы он на это согласился», — написал Окамото.

Вес Чимаева оказался равным 80,9 кг, что превышает допустимое значение. Диаз, в свою очередь, уложился в требуемые критерии. Бойцы должны провести бой в ночь с 10 на 11 сентября.

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