Глава RCC: Порье для Диаза более опасный соперник, чем Чимаев

Глава RCC Николай Клименко предположил, что американец Дастин Порье готов заменить шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в поединке с Нейтом Диазом. По его словам, Порье для Диаза будет даже более опасным соперником, чем Чимаев.
«UFC всегда в плюсе. Сумасшедший охват в медиа, а теперь есть достойная замена в виде человека, который выиграл Конора и несколько раз дрался за титул чемпиона. Более того, я считаю Порье более опасным соперником для Диаза. Этот турнир может стать одним из самых громких в этом году, после UFC 280, конечно», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед поединком с Диазом, который должен пройти в ночь с 10 на 11 сентября в рамках турнира UFC 279.
Чимаев сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой.
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