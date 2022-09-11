Россиянин Тюлюлин нокаутировал Пикетта на турнире UFC 279

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках предварительного карда россиянин Денис Тюлюлин встретился с американцем Джейми Пикеттом.

Бой завершился победой россиянина во втором раунде нокаутом.

Тюлюлин одержал свою первую победу в UFC. В своём дебютном бою в промоушене он уступил Алиасхабу Хизриеву. Всего на счету Тюлюлина 10 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах.

В главном поединке турнира встретятся американские бойцы Нейт Диаз и Тони Фергюсон.

Также, в рамках турнира свой бой проведёт Шведский боец полусреднего веса Хамзат Чимаев, который встретится с Кевином Холландом.

Изначально Чимаев должен был подраться с Диазом, однако, из-за того, что Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось изменить главный кард предстоящего турнира. Шведско-чеченский боец встретится с Холландом, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.