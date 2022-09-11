Денис Тюлюлин отреагировал на свою первую победу в UFC

Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин прокомментировал победу над американцем Джейми Пикеттом на турнире UFC 279. Бой завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.
«Спасибо UFC, это лучшая организация в мире. Джейми, ты воин, это хороший бой. Я готов всегда. Если UFC хочет, я готов биться в этом году. Я готов драться каждый день», — сказал Тюлюлин после боя.
Тюлюлин одержал свою первую победу в UFC. В своём дебютном бою в промоушене он проиграл Алиасхабу Хизриеву. Всего на счету Тюлюлина 10 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах.
В главном бою турнира встретятся американские бойцы Нейт Диаз и Тони Фергюсон. Также в рамках турнира свой бой проведёт шведский боец полусреднего веса Хамзат Чимаев, который встретится с Кевином Холандом.
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