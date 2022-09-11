Хамзат Чимаев высказался о возможном бое с Робертом Уиттакером
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Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался о потенциальном поединке с бывшим обладателем титула в среднем весе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером.
«Мне нравится Роберт. Но мне не хочется драться с хорошими парнями, дайте кого-нибудь плохого. Потому что в таком случае мне не будет его жалко. С Робертом я бы провёл тренировку.
Он очень хорош, один из лучших в мире. Я смотрел его бои. Я фанат MMA, поэтому слежу за всем. Я видел его тренировки. Многие хотят подраться со мной, но Роберт никогда не говорил гадости про меня. Лучше я снесу головы им», – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.
Ранее в интервью Чимаев высказался о продолжении карьеры в полусреднем дивизионе.
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