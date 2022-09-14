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Евгений Тищенко дал совет Канело по поводу дальнейшей карьеры

Евгений Тищенко дал совет Канело по поводу дальнейшей карьеры
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Боксёр клуба «Архангел Михаил» Евгений Тищенко поделился мнением о том, как лучше поступить со своей карьерой Саулю Альваресу.

«Для Канело много развитий карьеры. Там и Дэвид Бенавидес добивается боя с ним. Если Альварес хочет показать себя и рискнуть, пусть добивается реванша с Биволом. Дмитрий здесь показал себя, рискнул, для него всё это будет ещё проще, но Канело никогда не уходил от тяжёлых боёв и, возможно, он примет реванш», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Ранее Тищенко дал прогноз на бой Сауля Альвареса и легенды казахстанского бокса Геннадия Головкина.

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