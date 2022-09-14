Мехонцев: если бы Головкин взял реванш и ушёл на пике – это была бы красота

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев высказался о предстоящем поединке, в котором сойдутся объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес.



«Возраст? В контексте дальнейшей карьеры – может быть, да. А мы сейчас говорим об одном бое, который пройдёт в субботу. Он полностью сфокусирован, сосредоточен, мобилизован. Если бы он взял реванш и ушёл на пике – это была бы вообще красота. Если говорить о дальнейшем продолжении карьеры – тогда да, пошла на убывание физическая форма. Я думаю, справится. Да, у него на машине большой пробег, но эта машина очень качественная», – сказал Мехонцев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей.