Дана Уайт подтвердил, что Волкановски может стать дублёром в бою Махачев — Оливейра

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски может стать запасным бойцом в поединке Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.



Бой за титул чемпиона в лёгком весе состоится 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280. Ранее Александр Волкановски публично заявлял, что в случае необходимости готов заменить любого из бойцов. Дана Уайт на вопрос о том, возможно ли это, ответил утвердительно, сообщает BJPenn.



Ислам Махачев в своём последнем поединке в феврале этого года одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Бобби Грином.



Оливейра в последнем бою выиграл у Джастина Гэтжи, но провалил взвешивание перед боем, из-за чего пояс чемпиона остался вакантным.

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